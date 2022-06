Skaterhockey : Schützenfest der Eagles im Glutofen Stadtparkhalle

Kaarst Mehr als 300 Zuschauer sehen ein torreiches Spiel und letztlich einen verdienten Sieger: Crash Eagles schlagen die Rams mit 15:11.

(sit) Draußen sorgte die strahlende Juni-Sonne für perfektes Grillwetter, drinnen verwandelte Skaterhockey-Bundesligist Crash Eagles Kaarst die Stadtparkhalle in einen Glutofen. In dem verglühten allerdings nur die Düsseldorf Rams, die im Evergreen der rheinischen Erzrivalen den Adlern vor mehr als 300 Zuschauern mit 11:15 (2:4, 3:7, 6:4) unterlagen. An diesem Schützenfest war auch Marcel Noebels mit zwei Treffern beteiligt. Der in der Eishockey-Bundesliga bei den Eisbären Berlin unter Vertrag stehende Olympia-Held (Silber mit Deutschland 2018 in Pyeongchang) sorgte zunächst gemeinsam mit Moritz Otten, Tim Dohmen und Lennart Otten dafür, dass die Gastgeber schon nach sieben Minuten mit 4:0 vorne lagen. Noch vor der ersten Drittelpause verkürzte Christian Schmidt per Doppelpack auf 2:4, doch Treffer von Lennart Otten, Thimo Dietrich und Moritz Otten (2) bescherten den Kaarstern im zweiten Durchgang eine beruhigende 8:2-Führung. Wieder kamen die Rams durch Tore von Dustin Kolodziej und Tim Deschka auf 4:8 heran. Geschlagen waren sie erst nach einer Fünf-Minuten-Strafe gegen Daniel Fischer. Jan Wrede, Thimo Dietrich und Marcel Noebels nutzten die lange Überzahl, um die Eagles entscheidend mit 11:4 in Front zu bringen. Kurz vor Ende der Mitteldrittels gelang Simon Nowak das 5:11 für Düsseldorf. In den letzten 20 Minuten ließen es die Hausherren dann in der Defensive wesentlich entspannter angehen, davon zeugten die Gegentore durch Nico Radocaj, Tim Deschka, Christian Schmidt (2) und Colin Dehnke (2). Für Kaarst hielten Nils Lingscheidt, Jan Wrede und Thimo Dietrich (2) dagegen.