Basketball Schützenfest am Torfstecherweg

Dass die Gäste nach starkem ersten Viertel (29:17), in dem die Elephants ihren ehemaligen Teamkollegen Dzemal Selimovic überhaupt nicht in den Griff bekamen, auf Dauer nicht aus der Halle zu schießen sein würden, war freilich jedem klar. Zwar lagen die Hausherren auch in der 25. Minute noch vorne (72:68), „doch eine Phase, wo wir als Team heiß laufen, hatten wir nicht mehr“, räumte ihr Coach ehrlich ein. Das lag allerdings wohl auch daran, dass in Jonathan Coles, der in der zweiten Hälfte aufgrund einer Knöchelverletzung auf der Bank blieb, Fritz Hoffmann und Rassim Diallo (beide krank) drei wertvolle Akteure fehlten. Pfüller: „Wir haben im vierten Viertel die Defense noch mal angezogen, hatten auch Steals, die individuelle Klasse der Miners war aber einfach zu groß.“