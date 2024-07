Deutscher Schützenbund SSV Reuschenberg im Sommerbiathlon einfach stark

Auch am Sprintrennen war der SSV mit drei Aktiven beteiligt: Marie Glombitza überzeugte vor allem am Schießstand und freute sich am Ende über Rang zwölf. Melvin Spicker leistete sich in der stark besetzten Herrenklasse I insgesamt nur drei Fehler und belegte nach vier Kilometern mit neuer Saisonbestleistung den sehr ordentlichen 16. Platz. Tobias Urbach brachte mit ebenfalls drei Fehlern den 22. Rang ein. Damit gehen die rheinischen Target-Sprinter (Anfang August) sowie die Sommerbiathleten mit dem Luftgewehr (Mitte September) nun in die heiße Vorbereitung auf die anstehenden Deutschen Meisterschaften.