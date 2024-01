Tischtennis Schon die Anfahrt macht der DJK Holzbüttgen Probleme

Mit 16:6 Punkten liegen die Kaarsterinnen auf Rang drei, hinter dem Tabellenführer MTV Engelbostel-Schulenburg (18:6) und den Füchsen Berlin (17:5). In Lauerstellung steht die DJK BW Annen mit 15:3 Punkten auf Platz vier. Am Samstag ab 17 Uhr steht für die DJK Holzbüttgen das Rückspiel bei den Füchsen aus Berlin-Reinickendorf an. Dabei ist die personelle Lage bei den Kaarsterinnen weiter angespannt. Bei Martyna Dziadkowiec wurde ein Meniskusriss im Knie diagnostiziert. Sie wird länger ausfallen. Jana Vollmert bereitet sich auf ihre mündliche Jura-Examensprüfung im Februar vor und wird daher die Reise nach Berlin nicht antreten. Auch Iolanta Yevtodii, die sich in der Ukraine befindet, ist im Spitzenspiel nicht dabei. Somit wird, wie schon im Hinspiel gegen Berlin und zuletzt gegen Borussia Düsseldorf, Lisa Scherring in die Bresche springen. Sie wird hinter Nadine Bollmeier, Jessica Wirdemann und Karlijn von Lierop das Team komplettieren. DJK-Kapitänin Jana Vollmert ist zuversichtlich, dass auch mit dieser Aufstellung in Berlin etwas möglich ist: „Ich bin guter Dinge, dass wir mit diesem Team zumindest ein Pünktchen holen.“