Dormagen in der 2. Handball-Bundesliga Ein schnelles Wiedersehen mit dem TSV Bayer

Als Ian Hüter Anfang Juni nach dem letzten Saisonspiel gegen den HC Elbflorenz (32:32) beim Handball-Zweitligisten TSV Bayer Dormagen offiziell verabschiedet wurde, geriet das zu einer ziemlich emotionalen Angelegenheit. Schließlich ist der 26-Jährige nicht irgendein Spieler. Er war 16 Jahre im Verein, ging in dieser Zeit den Weg von der C-Jugend bis zum Leistungsträger in der ersten Mannschaft und verkörpert damit vor dem Hintergrund der bundesweit anerkannten Jugendarbeit am Höhenberg das Idealbild des Dormagener Wegs. Entsprechend schwer fiel ihm der Abschied, doch er sah einfach die Zeit gekommen, um eine neue Herausforderung zu suchen, sich mit dem Spitzenklub ASV Hamm-Westfalen vielleicht sogar den Traum von der Ersten Liga zu erfüllen. Was Ian Hüter bei seinem Abschied noch nicht ahnen konnte: Es kommt zu einem unerwartet schnellen Wiedersehen mit seinem Ex-Verein und seinen ehemaligen Mannschaftskameraden inklusive seines Bruders Patrick. Denn der TSV und der ASV bestreiten am Mittwoch (19 Uhr) in der Hammer Westpress Arena in der Saisonvorbereitung jeweils ihr erstes Testspiel.