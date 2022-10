Ringen : Schmerzliche Niederlage für KSK beim AC Heusweiler

Neuss Rückschlag für den KSK im Aufstiegskampf der Zweiten Bundesliga: Beim direkten Konkurrenten setzt es eine 10:14-Pleite. Damit wächst der Druck.

Scheitert die Mission Wiederaufstieg, noch ehe sie richtig begonnen hat? Bei der 10:14-Niederlage des KSK Konkordia Neuss am zweiten Kampftag der 2. Ringer-Bundesliga Nord in Heusweiler trat nämlich genau das ein, was zu befürchten war: Die Hypothek der personellen Engpässe im Leicht- und Schwergewicht wiegt gegen starke Teams zu schwer. Wie gegen Riegelsberg (1:12) lagen die Neusser beim direkten Konkurrenten im Aufstiegsgeschäft nach den ersten fünf Duellen deutlich (2:12) zurück: Der für Furkan Ali Yildiz eingesprungene Nico Altmeyer (57 kg) gab gegen Alexander Müller eine Vier (0:16 in nur 1:37 Minute), Calvin Stiller (61 kg) gegen den rumänischen Meister Alexandru Trandafir beim 2:15 genauso eine Drei ab wie Jackson Vaillant Cantero (98 kg) beim 0:8 gegen Samed Özaslan, wobei der Sportliche Leiter Fatih Cinar dem Routinter keinen Vorwuf machen wollte: „Wir können uns bei ihm nur bedanken, der Typ ist 48!“ Julian Lejkin (130 kg) gestattete dem Olympia-Achten von Tokio, Gennadij Cudinovic, mit dem 0:3 nur zwei Punkte, was den Gästen zusammen mit dem 6:1-Erfolg des gesundheitlich angeschlagenen Ayub Musaev (66 kg) über Nico Zarcone immerhin noch die Chance zu einer Aufholjagd eröffnete.