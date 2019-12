Galopp : Neusser „Aus“ trübt Vespers Optimismus

Daumen hoch für Galopp – nur für Neuss gilt das nicht. Foto: Klaus-Joerg Tuchel

Verbandspräsident sieht den Galoppsport im Aufschwung. Kleinkorres gewinnt das letzte Rennen in 2019.

Vor zwei Jahren war sein Name nur den Insidern der Galopper-Szene bekannt. Das ist jetzt anders: Mit 111 Siegen wurde der gebürtige Kasache Bauyrzhan Murzabayev in seiner erst dritten Saison in Deutschland bereits deutscher Jockey-Champion. Seine Dominanz mit dem Vorsprung von 13 ersten Plätzen vor Maxim Pecheur untermauerte er beim letzten Renntag in Dortmund mit drei Siegen.

Passenderweise gewann er auch das letzte Rennen des Jahres mit der von Axel Kleinkorres in Neuss für eine Dortmunder Besitzergemeinschaft trainierten Stute Eyes on Fire. Es war der 15. Jahressieg für Kleinkorres. Der im früheren Eisschnelllauf-Mekka Alma Ata geborene Reiter übernahm die Spitze im Kampf um die Meisterschaft am 29. Juni, dem ersten Tag der Derbywoche in Hamburg vom bis dahin führenden Maxim Pecheur.

Die Championsehrung war beim 111. Sieg des künftigen Stalljockeys von Andreas Wöhler schon gelaufen. Erstmals betrat dabei Verbands-Präsident Michael Vesper die Dortmundr Bahn. Der seit März 2018 in dieser Funktion amtierende ehemalige DOSB-Vorstandsvorsitzende bilanzierte: „Das Jahr ist für den Galopprennsport voller Widersprüche verlaufen.“ Damit meinte er einerseits die Probleme um die drohende Schließung der Neusser Rennbahn, deren Termine (bis auf den 12. Januar in Mülheim/Ruhr) kurzfristig von Dortmund übernommen wurden. Auf der positiven Seite erwähnte er das nach vielen vergeblichen Versuchen seiner Vorgänger von ihm erwirkte neue Gesetz zur Rennwettsteuer-Rückerstattung, das den bundesweit finanziell darbenden Vereinen Erleichterung verschaffen wird.

Vesper versprach zudem: „Wir wollen 2020 den Galoppsport wieder stärker in die Öffentlichkeit bringen, wir haben eine Menge Ideen und sind voller Mutes.“ Der Verband soll einen neuen Namen bekommen, statt „German Racing“ dann „Deutscher Galopp.“ Zudem soll die Qualität der seit Jahren bevorzugt für Insider-Wetter geeigneten Rennübertragungen im Internet verbessert werden, um sie international (geplant ist in die Türkei) erfolgreicher vermarkten zu können. Eigentlicher Höhepunkt der lieblos inszenierten Ehrung war die Sektdische des neuen Champions durch seine Kollegen. Ein Großteil des Schaumweins landete allerdings bei Michael Vesper, der das mit Humor nahm. So etwas war ihm in seiner langen Laufbahn noch nie widerfahren. Zahlreiche Champions ließen sich in Dortmund vertreten. Darunter auch der einst in Neuss als Trainer tätige ehemalige Spitzenjockey Kevin Woodburn, der im Alter von 62 Jahren überlegen das Amateur-Championat gewann.

Nicht nur Vesper sprach über Neuss. Die Schließung der Bahn war vielmehr Gesprächsthema des Tages. Christian von der Recke, der Vizepräsident des Trainer-und Jockeyerbandes, gegenüber er NGZ: „Hoffentlich klappt das mit der Gründung eines neuen Vereins. Wir brauchen die Neusser Rennbahn. Für mich sind mit Neuss nie mehr auszulöschende Erinnerungen verbunden. Ich habe hier eines meiner wenigen Rennen im Sattel gewonnen.“ Daniel Krüger, der Manager der Besitzer-Vereinigung ergänzte: „Neuss wäre ein großer Verlust für die Besitzer und Züchter.“ Krüger ist aktiv in den Kampf um die Erhalt der Bremer Rennbahn involviert. Dort fanden 2019 keine Rennen mehr statt. Es gibt Probleme mit der Stadt, die dort bauen wollte, allerdings durch einen eindeutig entschiedenen Bürgerentscheid daran gehindert wurde. Zu den ständigen Gästen in Neuss zählt seit Jahren Besitzertrainer Christan Peterschmitt aus dem Saarland: „Ich liebe die Neusser Rennbahn. Sie darf nicht sterben. Ich verstehe allerdings auch, dass der finanzielle Aspekt stimmen muss.“