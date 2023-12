Eishockey-Regionalliga Schlechtes Wochenende für den Neusser EV

Aber auch am Sonntag in Wiehl konnten die Neusser ihre Defensive nicht verstärken, der aktuelle Stand an Verletzungen ließ das nicht zu. Nur zwölf Feldspieler hatte Geisler für das Auswärtsspiel zur Verfügung. Nach fünf Minuten hieß es schon 3:0 für die Gastgeber. Die Neusser waren zu Beginn zu weit von ihren Gegnerspielern und waren erst nach rund acht Minuten richtig im Spiel, dann konnten sie die Partie offener gestalten. Weil die zweieinhalb Neusser Reihen aufgrund der vielen Ausfälle so vorher noch nie zusammengespielt haben, war der Spielaufbau aber sehr mühsam. Im zweiten Drittel keimte dann etwas Hoffnung auf, als Nikolai Varianov eine Überzahl zum 1:3 nutzen konnte. Doch die Hoffnung währte nicht lange, denn in der 40. Minute stellten Yannick Beste den alten Abstand wieder her. Im letzten Drittel tat der TuS nicht mehr als nötig und erzielte noch einen Lattentreffer und ein weiteres Tor. „Alles in allem war es kein gutes Wochenende für uns. Wir wollen uns am nächsten Freitag in Troisdorf wieder besser präsentieren“, sagte Geisler.