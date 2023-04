Leichtathletik Winterlaufserie: Schlechte Bedingungen beim Finale

Während Juckel in Duisburg für die 21,1 Kilometer 1:33:47 Stunden benötigte und damit in der M70 sowohl den Tages- als auch den Seriensieg (3:23:59 Stunden) holte, lief Zabel in Freiburg mit der Zeit von 1:34:55 Stunden zum DM-Titel. Juckel hätte mit seiner deutlich schnelleren Zeit also gute Chancen gehabt, denn viel schlechter können die Bedingungen in Freiburg nicht gewesen sein. Beim Finale in Duisburg war es eisig kalt und es herrschte starker Wind, zudem verwandelte Dauerregen die Strecke in einer Matschpiste. Das bereitete auch den Aktiven der TG Neuss Probleme. Über die zehn Kilometer der kleinen Serie kamen nur Belinda Wilke (1. W60 in 46:57 Minuten) und Oliver Odenthal (4. M50 in 41:28) ins Ziel. Über 21,1 Kilometer überstanden Heike Kellendonk (5. W45 in 1:38:36 Stunden), Matthias Rück (3. M40 in 1:18:40) und Daniel Braun (43. M35 in 1:38:19) die Regenschlacht.