Fußball Vom stillen Mäuschen zur taffen Frau – nicht nur auf dem Platz

Kaarst · Erst in ihrer Rolle als Fußball-Schiedsrichterin hat sich Christina Junkers aus Kaarst zu einer echten Persönlichkeit mit starker Ausstrahlung entwickelt. Am Sonntag leitet sie in Andernach ihr erstes Match in der Zweiten Frauen-Bundesliga.

13.02.2024 , 16:11 Uhr

Weiß sich auf dem Fußballplatz zu behaupten: Schiedsrichterin Christina Junkers. Foto: SG Kaarst

Von Dirk Sitterle