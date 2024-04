Wettkampfsaison hat begonnen Schicker Start in die Voltigiersaison

Für die Top-Leute im Verein geht es nun Schlag auf Schlag: Auf die erste Qualifikation in Ermelo folgt für Leon Hüsgen und Sema Hornberg vom 23. bis 26. Mai mit dem CVI im belgischen Lier direkt die zweite. Dann ist auch das Team 1 des RSV Neuss-Grimlinghausen mit von der Partie. Die Ziele sind klar: Der CHIO Aachen vom 28. Juni bis zum 7. Juli mit den Voltigierwettbewerben in der Albert-Vahle-Halle sowie die Welt- und Europameisterschaften in der Schweiz. „Das wäre natürlich ein Traum“, sagt Stefanie Eggink, legt sich jedoch noch nicht fest: „Das ist am Anfang einer Saison gar nicht möglich“, erklärt sie: „Alles ist so eng und es kann so viel passieren. Oft genügt schon ein Fehler und du bist raus.“