Nachgefragt: SVG Weißenberg Nach einem Umbruch schnell zusammenwachsen

Was ist drin in der kommenden Saison? Nach einem souveränen Klassenerhalt in der vergangenen Saison will die SVG auch in dieser Spielzeit die Abstiegsränge auf Distanz halten. „Nachdem wir den Aufstieg ein Jahr früher geschafft haben als geplant, ist es unser Ziel, uns in der Bezirksliga zu etablieren. Wir wollen die positive Entwicklung aus der Vorsaison fortsetzen“, berichtet Schneider.