Fußball-Landesliga SC Kapellen zeigt gegen Hilden eine Gala-Vorstellung

Der SC Kapellen scheint auf dem Weg zum zweiten Tabellenplatz nicht mehr aufzuhalten zu sein. Und der eröffnet in dieser Saison in der Fußball-Landesliga bekanntlich auch die Möglichkeit, in die Oberliga aufzusteigen. Nach dem in allen Belangen überzeugenden 6:0 (2:0)-Heimsieg gegen den ersten Verfolger VfB Hilden II haben die Kapellener den Abstand auf den dritten Platz auf satte elf Punkte vergrößert. Und bei vier Zählern Rückstand auf Primus 1. FC Monheim dürfen sie sogar noch realistisch vom Titel träumen.