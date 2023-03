Fußball-Landesliga Der SC Kapellen braucht Punkte im Abstiegskampf

Die Schwierigkeit daran: Die Hildener gehören auch in diesem Jahr zu den besseren Mannschaften der Landesliga, aktuell rangieren sie mit 32 Punkten auf dem dritten Tabellenplatz. „Das ist ein sehr starker Gegner, von dem man nie weiß, ob er Verstärkung aus der Oberligamannschaft bekommt“, sagt Kapellens Sportlicher Leiter Daniel Benske. Was ihm gar nicht in den Kram passt, ist, dass kürzlich eine genaue Untersuchung ergeben hat, dass sich Abwehrspieler Nils Dübbert im Spiel gegen Büderich eine Hand gebrochen hat und für den Rest der Saison ausfällt. Das ändert aber freilich nichts daran, dass sich die Kapellener am Sonntag Chancen ausrechnen. Vielleicht haben sie sich ja Erfolgstipps bei Fabian Nellen geholt, der bis vergangenen September die Hildener Reserve coachte und nun als künftiger SCK-Coach im Gespräch ist. Dazu wollte sich Benske nicht äußern: „Erst wenn unsere Mannschaft in gesicherten Gefilden ist, wollen wir die Zukunftsthemen nach außen kommunizieren.“