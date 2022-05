Fußball-Landesliga : Ein Wiedersehen alter Freunde beim SC Kapellen

Einst in Kapellen Trainer, jetzt in Süchteln. Foto: Heiko van der Velden

Rhein-Kreis Die Landesliga-Fußballer des SCK empfangen schon am Freitagabend den ASV Süchteln. Ein echtes Derby steht zur selben Zeit in Kleinenbroich auf dem Programm. Holzheim spielt erst am Sonntag.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von David Beineke

Aus heimischer Sicht wird der nächste Spieltag in der Fußball-Landesliga bereits am Freitagabend mit den Heimspielen des SC Kapellen und von Teutonia Kleinenbroich eröffnet. Am Sonntag ist dann die Holzheimer SG mit der schweren Auswärtspartie beim 1. FC Wülfrath an der Reihe.

SC Kapellen (2.) – ASV Süchteln (4.). Für den Kapellener Trainer Björn Feldberg ist die Partie gegen den ASV gleich in mehrerer Hinsicht eine besondere. In Süchteln bestritt er dereinst die letzte Saison seiner aktiven Karriere, zudem verbindet ihn mit dem gegnerischen Trainer Frank Mitschkowski eine jahrelange Freundschaft. „Aus dem Trainerstab und dem Vorstand des ASV kenne ich noch einige Leute“, sagt Feldberg. Andersherum gilt das für Frank Mitschkowski allerdings auch, schließlich trug der von 2014 bis Ende 2015 auch schon mal die Verantwortung für die damalige Kapellener Oberliga-Truppe. Für den 48-Jährige sollte es neben Feldberg also auch noch den einen oder anderen geben, mit dem er sich gerne wiedertrifft. „Frank ist einfach ein Toptrainer, der sehr erfahren und überall erfolgreich ist“, erklärt Feldberg. Nach einer wechselhaften, von vielen Personalproblemen durchzogenen Saison sind die Süchtelner als Vierter inzwischen dort angekommen, wo sie Feldberg von der individuellen und mannschaftlichen Qualität her sieht: „Der ASV verfügt über eine gute Mischung aus Jung und Alt und steht jetzt genau da, wo er hingehört. Das wird ein dicker Brocken für uns.“ Das hat schon das Hinspiel gezeigt, das der SCK mit 0:2 verlor. Nach dem eher lockeren 6:1-Erfolg in Kleinenbroich dürfte also wieder ein echter Gradmesser auf die junge SCK-Mannschaft warten. Doof nur, dass ausgerechnet jetzt wieder die überwunden geglaubte Personalnot ausbricht. Dafür sorgen vier neue Corona-Fälle sowie verletzte und gesperrte (Thomas Lavia, Robert Wilschrey) Spieler. „Solange wir elf Spieler zusammenbekommen, treten wir an“, betont Feldberg, der trotz allem den zweiten Tabellenplatz verteidigen möchte.

Teutonia Kleinenbroich (14.) – DJK/VfL Giesenkirchen (15.). Für solche Spiele wurde einst der Begriff „Kellerduell“ erdacht. Weil beide Mannschaften mit zehn Punkten abgeschlagen am Tabellenende stehen und auch theoretisch nicht mehr zu retten sind, fehlt zwar der Spannungsfaktor Abstiegskampf, doch dafür verhindert der Derbycharakter eine mögliche Gleichgültigkeit in beiden Lagern. Denn im Gegensatz zur Partie vom vorigen Freitag gegen Kapellen sind Begegnungen gegen Giesenkirchen für die Teutonen echte Lokalduelle. „Abgesehen von der örtlichen Nähe haben wir uns in der Vergangenheit schon heißes Fights geliefert“, sagt Co-Trainer Björn Linevondeberg. Zusätzlicher Ansporn ist es, sich für die schwache Vorstellung beim 1:6 gegen Kapellen zu rehabilitieren. „Da ist wirklich alles schiefgegangen“, betont Linevondeberg. Immerhin gibt es Hoffnung auf eine bessere Personallage. Stürmer Dominik Klouth steht auf jeden Fall wieder zur Verfügung.