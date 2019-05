Fußball : SCK verzweifelt wieder mal an sich selbst

Kapellen Trotz hochüberlegener Spielführung und einer Vielzahl erstklassiger Torchancen reicht es gegen Heiligenhaus nur zu einem 2:2.

Im Grunde genommen hätte es gestern Nachmittag gar keines Kontrahenten bedurft, beim 2:2-Unentschieden (Halbzeit 1:1) gegen die SSVg Heiligenhaus brachten sich die Landesliga-Fußballer des SC Kapellen höchstselbst um die verdienten Früchte ihrer Arbeit. Was die Gastgeber, die damit wohl endgültig raus aus dem Aufstiegsrennen sind, an hochkarätigen Einschussgelegenheiten in fast schon fahrlässiger Manier ausließen, hätte ziemlich sicher für drei Siege gereicht.

Der mit Recht frustrierte Trainer Oliver Seibert benötigte nur zwei Sätze, um die Geschichte dieser Partie zu erzählen: „In den 40 Minuten, in denen der Gegner mitspielt, machen wir es ihm viel zu leicht, Tore zu schießen. Wir dagegen müssen dafür einen unfassbar hohen Aufwand betreiben.“ Von mitspielen – also der planvollen Gestaltung eines Angriffsspiels – war bei den Gästen, deren Mannschaft nach dieser Saison komplett aus­ein­an­derbricht und bei denen zurzeit nie­mand weiß, wie und in wel­cher Spiel­klas­se es wei­ter­geht, freilich nur in der ersten Hälfte zu reden. Da hatten sie, abgesehen von einem Lattenkracher von Maik Ferber in der sechsten Minute, sogar die besseren Möglichkeiten. Direkt die erste saß (16.): Nach einem der (zu) vielen unnötigen Ballverluste in der Offensive musste der für diese Aufgabe nur bedingt geeignete Robert Wilschrey als letzter Mann ins Duell mit dem quirligen Ahmet Tepebas. Obwohl sich ihm gleich mehrfach die Gelegenheit bot, die brenzlige Situation zu bereinigen, ließ Wilschrey den Stürmer in den Strafraum, wo er von SCK-Keeper Patrik Pesch von den Beinen geholt wurde. Den (natürlich) fälligen Elfmeter verwandelte Torhüter Kai Gröger (!) sicher.