Fußball-Landesliga SC Kapellen verliert Platz eins in Monheim

Welchen Respekt sich der SCK durch die Leistungen im bisherigen Saisonverlauf erspielt hat, war in Monheim gut zu erkennen. Denn die Gastgeber gaben vom Start weg Vollgas und versuchten, die zum großen Teil deutlich jüngeren und körperlich unterlegenen Kapellener mit intensivem Pressing unter Druck zu setzen und zu Fehlern zu zwingen. Diese Herangehensweise zeigte deutlich Wirkung. Schon in der zweiten Minute musste SCK-Keeper Jan Pillekamp in höchster Not retten. Zwei Minuten später war aber auch er machtlos, als eine Monheimer Flanke von einem Kapellener per Kopf zu Torjäger Robin Schnadt verlängert wurde. Der nahm den Ball schön mit und versenkte ihn zur 1:0-Führung. „Danach sind wir viel hinterhergelaufen. Monheim war handlungsschneller und hat viele zweite Bälle erobert“, erklärt Fabian Nellen, der froh sein konnte, dass seine Mannschaft in Hälfte eins nicht noch höher in Rückstand geriet. Ihr gelang aus dem Nichts kurz vor der Halbzeit nach einem Standard sogar noch der Ausgleich durch Semih Cakir.