Fußball: Der SC Kapellen kann wohl keine Spitzenspiele

Rhein-Kreis Im Gipfelkampf der Landesliga unterliegt der SCK klar. Holzheim punktet für den Klassenverbleib, Jüchen schenkt in Überzahl Sieg her.

Cronenberger SC – SC Kapellen 7:1 (3:1). Die erste gute Nachricht hatten beide Teams schon am Samstag erhalten: Konkurrent TVD Velbert patzte vor heimischem Publikum mit dem 1:6 gegen Amern schwer und machte damit auch für Kapellen den Weg frei zum Sturm an die Spitze. Diese Vorlage vermochten die Gäste, die in Erinnerung an ihren vor einer Woche verstorbenen Ehrenvorsitzenden Jupp Breuer mit Trauerflor spielten, freilich nicht zu nutzen. Schon in der dritten Minute gerieten sie durch einen Sonntagschuss des allerdings auch sträflich ungedeckten Timo Leber in Rückstand, nur kurz darauf bestrafte Goalgetter Ercan Aydogmus (Saisontor Nummer 30) die nach einem Ballverlust im Mittelfeld noch unsortierte Defensive per Heber mit dem 2:0 (6.). Robert Wilschrey brachte den SCK mit einem sicher verwandelten Foulelfmeter auf 1:2 heran (29.), doch noch vor dem Seitenwechsel war Kabiru Hashim Mohammed nach einem simplen Freistoß von der Mittellinie mit dem Kopf zum 3:1 (36.) zur Stelle. Als nach gut einer Stunde wiederum Aydogmus zum 4:1 einnetzte, war die Partie früh entschieden. Aydogmus durfte mit den Treffern zum 5:1 (70.) und 7:1 (86./Elfmeter) sein persönliches Torkonto sogar noch weiter aufstocken. Für den Tabellenführer machte Niklas Burghard mit dem 6:1 (75.) das halbe Dutzend voll. Kein Wunder, dass der Sportliche Leiter Jörg Ferber restlos bedient war: „Für unsere Schönspielerei kannst du dir nichts kaufen. Mir fehlen die Krieger, die die Ärmel hochkrempeln – so wird das nichts mit dem Aufstieg.“ In zwei Wochen bietet sich dem SCK in Velbert die nächste Chance, außer Gladbach endlich mal einem Topteam Paroli zu bieten. Hinspiel: 2:5.