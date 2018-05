Lokalsport: SC Kapellen verabschiedet Sven Raddatz

Rhein-Kreis Das Landesliga-Heimspiel gegen Viersen ist das letzte für den Offensivmann. VdS empfängt Amern.

In der Fußball-Landesliga rollt die Saison beim SC Kapellen so langsam aus. Vor dem Lokalduell gegen den VdS Nievenheim am letzten Spieltag, das aus mehreren Gründen komisch anmuten wird, ist morgen der 1. FC Viersen im Erftstadion zu Gast.

Zwei Gründe machen Seibert sicher, dass seine Elf ein gutes Spiel machen wird. Erstens: die Trainingsleistung der Kapellener. "Die Mannschaft hat in dieser Saison ein Pensum abgeliefert, das im Amateurbereich nicht selbstverständlich ist. Unter der Woche hatte ich 24 Feldspieler plus Torhüter. Das zeigt mir, dass die Spieler immer noch voll bei der Sache sind", findet der Coach. Zweitens: Für die Kapellener Abgänge ist es das letzte Heimspiel im Erftstadion. "Wir werden die Spieler, allen voran Sven Raddatz, der gefühlt drei Millionen Jahre hier gespielt hat, verabschieden. Die werden zum Abschluss noch einmal alles geben", sagt Seibert. Raddatz, seit 2004 im Seniorenteam des SCK und seitdem mit hunderten Meisterschaftsspielen in Verbands- und Oberliga, schließt sich dem VfL Jüchen/Garzweiler an.