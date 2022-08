Fußball : Bühne frei für den Niederrheinpokal

Rhein-Kreis Die Fußballer aus dem Rhein-Kreis Neuss bekommen es mit Oberligisten zu tun: Kapellen empfängt den FSV Duisburg, Jüchen den TSV Meerbusch.

Zwei Teams aus dem Fußballkreis 5 können sich für den DFB-Pokal qualifizieren – zumindest hypothetisch. Dafür müssten für den SC Kapellen und den VfL Jüchen/Garzweiler Siege im Niederrheinpokal her, jedoch warten schon in der ersten Runde anspruchsvolle Gegner.

VfL Jüchen/Garzweiler – TSV Meerbusch . In der vergangenen Saison bewies der Bezirksligist im Kreispokal bereits, dass er es auch mit vermeintlich stärkeren Gegnern aufnehmen kann. In der Holzheimer SG (3:1) und dem SC Kapellen (2:1) kegelten sie auf ihrem Weg zum Pokalsieg gleich beide Landesligamannschaften aus dem Wettbewerb. Auch im Niederrheinpokal zeigten der VfL gegen den Regionalligisten Wuppertaler SV eine tolle Vorstellung und konnte trotz der 0:2-Niederlage erhobenen Hauptes vom Feld gehen.

Nun steht der aktuelle Bezirksliga-Tabellenführer am Dienstag (Anstoß 19.30 Uhr) dem TSV Meerbusch aus der Oberliga gegenüber. Mit neun Punkten aus den ersten vier Spielen startete auch der TSV erfolgreich in die Saison. Für VfL-Coach Marcel Winkens hat das Duell zudem noch eine besondere Bedeutung. Zwei Jahre lang trainierte er die A-Jugend des 2015 zum TSV Meerbusch fusionierten Vereins und führte sie bis in die Niederrheinliga. Vor seinem Abschied installierte er Kevin Kreuzberg als seinen Nachfolger, dieser ist nun Cheftrainer des Oberligateams. „Ich kenne noch einige Spieler und möchte mich mit meiner Mannschaft teuer verkaufen“, sagt Winkens, für den die Liga jedoch Priorität genießt, der Pokal ist „ein Bonus für uns“.

SC Kapellen – FSV Duisburg. Es ist das erste Pflichtspiel der Saison für den SC Kapellen, sein Kontrahent aus Duisburg konnte in der Oberliga in vier Partien bislang nur einen Zähler holen. Daher wittert Kapellens Trainer Björn Feldberg seine Chance: „Ich bin optimistisch, dass wir das Spiel gewinnen können“, meint er. Dennoch steht sein Team noch nicht da, wo er es gerne hätte. „Die Testspiele waren noch durchwachsen, da müssen wir jetzt mehr liefern“, bewertet er die Vorbereitung. Für ihn ist der Niederrheinpokal immer mit großer Vorfreude und Begeisterung verbunden, sodass er die Mannschaft in Bestbesetzung aufs Feld schicken wird. „Wir wünschen uns große Gegner. Letztes Mal hatten wir großes Lospech, jetzt wollen wir unbedingt gewinnen, um uns die Möglichkeit auf ein Spiel gegen eine Traditionsmannschaft wie Rot-Weiß Essen zu bewahren“, erzählt Björn Feldberg, der am Mittwoch (19.30 Uhr) mit über 500 Zuschauern rechnet.