Fußball-Landesliga SC Kapellen und Cronenberg haben bislang überrascht

Wenn der SC Kapellen am Sonntag in der Fußball-Landesliga beim Cronenberger SC antritt, ist dies das Aufeinandertreffen zweier Überraschungsmannschaften. Allerdings überraschen beide Teams in komplett andere Richtungen. Da ist zum einen das junge Team des SC Kapellen, mit dessen nun schon mehrere Wochen anhaltenden Tabellenführung vor der Saison wohl niemand gerechnet hätte. Und da sind zum anderen die Cronenberger, die als Oberliga-Absteiger zu diesem Zeitpunkt der Saison nicht so weit hinten in der Tabelle erwartet worden sind, sie laufen nach einem verkorksten Saisonstart der Musik deutlich hinterher. Als 13. haben sie schon 16 Punkte Rückstand auf Kapellen.