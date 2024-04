Fußball-Landesliga SC Kapellen tut sich bei Kellerkind lange Zeit schwer

„Viele meinen, dass uns der zweite Platz nicht mehr zu nehmen sei. Das sehe ich bei sieben noch ausstehenden Spielen und unserem Restprogramm nicht so. Aber natürlich sind wir einem guten Weg“, meinte Fabian Nellen nach der Partie, in der sich seine Mannschaft gegen eine aufopferungsvoll kämpfende Düsseldorfer Mannschaft über eine lange Zeit extrem schwer. Mit dem Ball fanden die Kapellener keine guten Lösungen, gegen ihn fehlte die richtige Abstimmung im Pressing oder die Gäste ließen sich zu tief in die eigene Hälfte drängen. „Da konnten wir echt froh sein, dass wir nicht in Rückstand geraten sind“, meinte Fabian Nellen, der wider Erwarten seinen Kapitän Robert Wilschrey von Beginn aufbieten konnte. In Hälfte zwei machte es Kapellen dann besser, ließ aber