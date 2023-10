Fußball-Landesliga SC Kapellen spielt nicht gut und holt trotzdem Heimsieg

Wobei der Erfolg des SCK nur scheinbar deutlich war. „Wir haben genau das gemacht, was wir uns nicht vorgenommen hatten“, meinte Trainer Fabian Nellen, der nach einer Woche Urlaub die Mannschaft wieder persönlich betreute. Eigentlich wollten die Gastgeber die Partie mit Ruhe kontrollieren, stattdessen, so Nellen, ließen sie sich „auf eine wilde Schulhofschlägerei“ ein. Mit vielen Ballverlusten lud Kapellen die Düsseldorfer zu kontern ein, wovon einer zur frühen MSV-Führung durch Anas Lambrabti führte (11.). Nur gut, dass der SCK über so viel individuelle Qualität verfügt, denn nur kurz nach dem Rückstand sorgte Luis Giesen für den Ausgleich. Eine Minute vor dem Pausenpfiff war es dann Pablo Ramm, der einen Abpraller zur Führung verwertete. Nach der Halbzeit stellte Fabian Nellen auf eine Dreierkette und bekam damit die Offensive der Gäste besser in den Griff. Als dann Nils Mäker (61.) und Can Yücel (65.) per Doppelschlag auf 4:1 stellten, sah es so aus, als sei die Partie gelaufen. Doch die Gäste steckten nicht auf und verkürzten durch Max Alexy in der 88. Minute noch auf 2:4. „Wenn man dann sieht, dass es noch einen Freistoß aus gefährlicher Position gab, hätte das Spiel auch noch kippen können“, erklärte Fabian Nellen und ergänzte: „Das war kein gutes Spiel von uns. Gut, dass wir trotzdem gewonnen haben.“ Die kommende Woche will der Coach dazu nutzen, um seine Mannschaft unabhängig von Gegnern und der Tabellensituation wieder „in die Spur“ zu bringen. Ziel ist, wieder mehr Spielkontrolle zu gewinnen. Weiter geht’s daheim nächsten Sonntag gegen die SG Unterrath.