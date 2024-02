Fußball-Landesliga SC Kapellen rettet in Süchteln einen Punkt

Im Vergleich zum 4:1-Heimsieg gegen den DV Solingen hatte Nellen in Robert Wilschrey, Can Yücel und Thomas Lavia gleich drei neue Spieler in die Startelf eingebaut, was der Mannschaft zunächst aber nicht mehr Sicherheit gab. Die Kapellener leisteten sich zu viele Fehler im Spielaufbau, bekamen keine Tiefe in ihr Spiel und ergingen sich zu oft im Klein-Klein. „Da hätte ich mir gewünscht, dass wir klarer agieren. Zudem haben wir nicht gut verteidigt. Das war die schlechteste Halbzeit, seit ich in Kapellen bin“, meinte Nellen, „das Beste war, dass wir zur Pause nur 0:2 zurücklagen.“ Denn nachdem die Gastgeber durch einen Doppelschlag von Bora Nurettin Kat (13.) und ihren Toptorjäger Luca Roschat (14.) in Führung gegangen waren, ergaben sich für sie noch weitere Möglichkeiten, um den Vorsprung auszubauen.