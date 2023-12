Fußball-Landesliga SC Kapellen peilt Rückkehr in die Erfolgsspur an

Abgesehen vom Weiterkommen hatte die Partie in Wevelinghoven aber doch noch etwas Gutes aus Sicht von Nellen: „Es könnte uns ein ähnliches Spiel erwarten, auch Viersen verteidigt sehr kompakt, aber natürlich mit einer noch höheren Qualität.“ Dass die Viersener diese Saison nicht so weit oben in der Tabelle stehen wie in den vergangenen Jahren, liegt vor allem an ihren vielen Unentschieden. Ihre bislang acht Remis sind Ligaspitze.