Fußball-Niederrheinpokal : SC Kapellen schaltet Oberligisten aus

Kapellen Gegen den klassenhöheren FSV Duisburg gingen die Kapellener als Außenseiter in die erste Runde. Doch am Ende verließ der Landesligist als Sieger den heimischen Platz und freute sich über den Einzug in die nächste Runde.

Fußball-Landesligist SC Kapellen hat unter seinem Trainer Björn Feldberg richtig Lust auf Pokalwettbewerbe. Das war schon in Feldbergs Premierensaison zu erkennen, als die Kapellener auf Niederrheinebene zunächst den Oberligisten Teutonia St. Tönis mit 4:1 ausschalteten und dann im Achtelfinale mit 2:5 nach Verlängerung gegen die SpVg Schonnebeck nur hauchdünn an einem weiteren Oberliga-Team scheiterten. In der ersten Runde des Niederrheinpokals der neuen Spielzeit präsentierte sich der SCK am Mittwoch erneut bärenstark. Kurz vor dem Start in die Meisterschaftsrunde am Samstag beim 1. FC Mönchengladbach gab’s auf heimischem Platz einen 2:1 (1:0)-Erfolg gegen den Oberligisten FSV Duisburg .

„Die hohen Temperaturen waren brutal für beide Mannschaften. Aber wir haben gut dagegengehalten und am Ende verdient gewonnen“, meinte Feldberg, der in Philip Suhr, Jan Nowak, Hajime Yokota und Sherif Krasniqi gleich vier Sommer-Zugänge in der Startformation aufbot. In der ersten Hälfte gab der SCK zwar den Ton an, doch die Gäste vergaben die riesige Chance, in Führung zu gehen, als Mehmet Zeki Tunc in der 25. Minuten per Elfmeter an Keeper Lars Kruse scheiterte. Nur fünf Minuten später war es dann Can Yücel, der Kapellen mit 1:0 in Front brachte. Mit dem Spielstand ging es trotz weiterer Chancen auf beiden Seiten auch in die Pause. In Hälfte zwei drückten die Gäste auf den Ausgleich und waren in der 77. Minute durch Daisuke Kithara auch erfolgreich. Doch statt nachzulegen, war es dann Kapellens Dzenan Sinanovic, dem das 2:1 (84.) gelang, was für den Außenseiter trotz fünf Minuten Nachspielzeit den Sieg und den Einzug in Runde zwei bedeutete.