Fußball-Landesliga : SCK geht mit Niederlage in die Pause

Kapellen Das hatten sich die Kapellener ganz anders vorgestellt im letzten Saisonspiel. Doch der Tabellenzweite unterlag auswärts gegen den SC Reusrath.

Nach der verlorenen Topspiel daheim gegen den MSV Düsseldorf wollte der Fußball-Landesligist SC Kapellen eigentlich sein letztes Saisonspiel beim SC Reusrath gewinnen, um nicht mit dem negativen Eindruck zweier Niederlagen in Folge in die Sommerpause zu gehen. Das wäre der insgesamt starken Spielzeit, die auf Platz zwei endete, eigentlich nicht angemessen gewesen. Doch letztlich schafften es die Kapellener nicht mehr, noch mal die nötige Spannung aufzubauen und unterlagen zum Abschluss in Reusrath mit 0:2 (0:1).

„Natürlich sind wir enttäuscht über die Niederlage, aber ich mache niemandem einen Vorwurf“, sagte SCK-Coach Björn Feldberg, der auch großes Verständnis für die Situation seine Spieler zeigte. Die vielen Ausfälle der vergangenen Wochen und Monate seien an die Substanz gegangen. „Die Jungs sind einfach müde und platt.“ Robert Wilschrey und Jonas Giesen hätten sich zum Beispiel schon länger mit Verletzungen durchgeschlagen, sich aber trotzdem zur Verfügung gestellt. In Reusrath gerieten die Kapellener schon früh durch Martin Steinhäuser 0:1 (6.) in Rückstand, nach der Pause markierte Gian Conrad das 2:0 (60.) für die Gastgeber. „Es war kein gutes Spiel von beiden Seiten, ein Unentschieden wäre eher okay gewesen“, meinte Feldberg, der zumindest ein Abseitstor seinen Spielern zu sehen bekam. Am Montag trifft sich die Mannschaft noch mal im Jupp-Breuer-Stadion und trinkt ein Bierchen zusammen, dann geht‘s in die Sommerpause.