Fußball-Landesliga SC Kapellen fertigt Fischeln ab

Die Erinnerungen an das Hinspiel gegen den VfR Krefeld-Fischeln wogen schwer beim SC Kapellen, schließlich hatte das 0:3 aus dem vergangenen Oktober großen Anteil daran, dass der SCK in die Abstiegszone der Fußball-Landesliga abrutschte. Hinzu kam die angespannte Lage im Tabellenkeller, eine neuerliche Pleite gegen die Krefelder durften sich die Kapellener in dem Kellerduell nicht leisten. Doch der immense Druck lähmte die Erftstädter nicht, sondern führte am Sonntag zu einer Leistungsexplosion. Mit 6:0 (2:0) schossen sie den VfR aus dem Jupp-Breuer-Stadion und machten so einen ganz wichtigen Schritt auf dem Weg zum Klassenerhalt.