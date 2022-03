Fußball-Landesliga : Kapellen siegt mit dem letzten Aufgebot

Maik Ferber (l.) erzielte im Heimspiel gegen den 1. FC Wülfrath den Siegtreffer für den SC Kapellen. Foto: Michaelis, Judith (jumi)/Judith Michaelis (jumi)

Kapellen Nach dem Fight im Niederheinpokal sah es für die Landesliga-Kicker des SCK personell schlecht aus gegen Wülfrath. Doch die Gastgeber passten sich der Situation in ihrer Spielweise an und hatten Erfolg damit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von David Beineke

Dass es nach dem ebenso kräftezehrenden wie bitteren Aus im Niederrheinpokal gegen den Oberligisten SpVg Schonnebeck am Mittwoch zuvor beim Rückrundenauftakt in der Fußball-Landesliga schwer werden würde, war klar. Doch dass der SC Kapellen im Heimspiel gegen den 1. FC Wülfrath dann mit dem letzten Aufgebot würde auflaufen müssen, dass hatten sich Verantwortlichen doch nur in ihren Albträumen vorgestellt. So kam es aber, wegen verletzter, erkrankter und gesperrter Akteure fehlten bei den Gastgebern elf Mann, nur zwei Feldspieler plus ein Torwart saßen auf der Bank. Umso größer war die Freude, dass auf die unglückliche Pokalniederlage (2:5 nach Verlängerung) am Sonntag durch einen 1:0 (0:0)-Sieg ein guter Meisterschaftsstart ins neue Jahr folgte.

„Auch wenn wir heute nicht den Fußball gespielt haben, den man von uns gewöhnt ist, ist mir das komplett egal. Denn wir haben in einer schweren Situation das erste Mal zweckmäßig gespielt und den Sieg ins Ziel gebracht“, meinte Kapellens Trainer Björn Feldberg nach der Partie. In dieser ungewohnten Zusammenstellung der Startelf, die es so wahrscheinlich nicht mehr geben wird, verordnete Feldberg seinen Mannen einen defensiveren Ansatz, die Mannschaft stand bewusst tiefer. So entwickelte sich von Beginn an ein Spiel, in dem sich beide Mannschaften abtasteten und darauf bedacht waren, keine Fehler zu machen. Das führte dazu, dass in den Strafräumen zunächst nicht viel passierte. Mit zunehmender Spieldauer erarbeiteten sich die Kapellener aber trotz ihrer misslichen Personallage ein Plus an Ballbesitz. „Damit haben wir genauso gerechnet, das haben die Jungs gut gemacht“, meinte Feldberg. Insbesondere über den neben Dzenan Sinanovic in der Spitze aufgebotenen Julian Garcia Ramon entstanden ab der 20. Minuten dank dessen Schnelligkeit und Trickreichtum einige gefährliche Situationen, doch im Abschluss fehlte die letzten Entschlossenheit. Wülfrath sorgte in der 35. Minute nur mit einem Freistoß und in der 40. Minute mit einem Kopfball, den Torwart Lars Kruse sicher entschärfte, ansatzweise für Gefahr.

Info SC Kapellen - 1. FC Wülfrath 1:0 (0:0) Kapellen: Lars Kruse; Maik Ferber, Marco Heiermann, David Dygacz, Lorenz Kowalle, Simon Sasse, Kerrol Aaron, Robert Wilschrey, Efe Özen, Dzenan Sinanovic (82. Niklas Vetten), Julian Garcia Ramon (89. Felix Sommer) Tore: 1:0 (69.) Maik Ferber Zuschauer: 120 Nächste Spiele: 1. FC Viersen - SC Kapellen (13. März, 15.30 Uhr), SC Kapellen - Holzheimer SG (20. März, 1530 Uhr)

Nach dem Seitenwechsel verloren die Kapellener dann zunächst etwas die Kontrolle, so dass es für etwa zehn Minuten zu einem offenen Schlagabtausch kam, bei dem beide Teams gute Chancen zur Führung hatten. In der 53. Minute jubelten die Gäste schon, als Stürmer Yusuke Asaoka nach einem Pfostenschuss abstaubte, der Schiedsrichter aber letztlich auf Abseits entschied. Im Gegenzug lief Kapellens Julian Garcia Ramon frei auf den Gästekeeper zu, schoss ihn aber an, steht den Ball vorbeizulegen, um dann einzuschieben. Und wieder nur Sekunden später war es SCK-Keeper Lars Kruse, der einen Wülfrather Schuss meisterlich entschärfte. Nach dieser wilden Phase gewannen die Kapellener aber wieder die Kontrolle zurück.