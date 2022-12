Fußball-Landesliga Kapellen gelingt in Holzheim die Revanche

Vom Start weg waren es aber die Kapellener, die mit schnellem Passspiel, guten Verlagerungen, einer guten Präsenz und viel Tempo den Ton angaben. Doch die Holzheimer nutzten eine Unaufmerksamkeit der Gäste. Als deren Viererkette bei einem Schnittstellenpass im Zentrum einen Schritt zu spät war, verwandelte Maurice Heylen eiskalt zum 1:0 für die HSG. Doch dann waren es zwei unglückliche Szenen von HSG-Innenverteidiger Tom Nilgen, die das Spiel wieder in Richtung der Gäste kippen ließen. Zunächst konnte er im Strafraum Nils Mäker nicht stellen, so dass der nach einem ersten von Nico Bayer gehaltenen Versuch im zweiten Anlauf zum 1:1 (26.) traf. Fünf Minuten später war es Nilgen, der sich bei einer weit aufgerückten HSG-Viererkette gegen den schnellen Can Yücel nicht anders zu helfen wusste, als ihn festzuhalten und ihn so zu Fall zu bringen. Der Schiedsrichter entschied auf Notbremse und zeigte ihm die Rote Karte. Weil Kapellen zweimal hätte erhöhen müssen und HSG-Keeper Nico Bayer noch vor der Pause verletzt vom Platz musste, deutete angesichts der SCK-Überzahl eigentlich alles darauf hin, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis die Gäste in Hälfte zwei für klare Verhältnisse sorgen würden.