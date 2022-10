Fußball-Landesliga : Der SC Kapellen geht bei Hildens Reserve leer aus

Kapellen Für die Kapellener war es aus sportlicher Sicht ein Sonntag zum Vergessen. SCK-Coach Björn Feldberg ärgerte sich nach der 0:2-Schlappe vor allem darüber, dass der Gegner aus seiner Sicht kein großes Interesse daran hatte, seinen Teil zu einem attraktiven Spiel beizutragen

Im Vorfeld der Auswärtspartie beim VfB Hilden II hat Björn Feldberg, Trainer des Fußball-Landesligisten SC Kapellen, zu Recht vor der Schwere der Aufgabe gewarnt. Am Sonntag unterlag er mit seiner Mannschaft auf dem engen Kunstrasenplatz an der Hoffeldstraße mit 1:2 (0:2). Wobei Feldberg nach der Partie nicht von der Qualität des Gegners schwärmte, sondern in seiner Enttäuschung die Niederlage zum Anlass nahm, um eine für ihn falsche Entwicklung im Amateurfußball anzuprangern.

„Ich war selten so aufgebracht nach einem Spiel“, gab Feldberg zu Protokoll. Der Grund: „Es kotzt mich einfach an, dass der Amateurfußball heute so ist, dass sich viele Mannschaften hinten reinstellen und die Bälle rauspölen. Das ist keine gute Entwicklung, denn eigentlich ist es doch unsere Aufgabe, junge Leute und Mannschaften zu entwickeln.“ Dass diese Kritik im Zusammenhang mit der Hildener Reserve aufkommt, ist insofern erstaunlich, als die Mannschaft unter dem inzwischen zurückgetretenen Fabian Nellen für gepflegten Offensivfußball stand. „Das neue Konzept scheint zu sein, möglichst lange liegen zu bleiben und auf Zeit spielen“, sagte Feldberg, der mitansehen musste, wie seine Mannschaft trotz großer Überlegenheit schon in Hälfte eins mit 0:2 in Rückstand geriet. Beide Male (26./37.) profitierte Adrian Zdjelar von individuellen Fehlern der Kapellener. Kurz nach dem Seitenwechsel war es Robert Wilschrey, der den SCK per Elfmeter auf 1:2 heranbrachte (50.). In der Folge drückten die Gäste weiter aufs Tempo, wurden dann aber durch eine Gelb-Rote Karte gegen Keirol Aaron ausgebremst. „Trotzdem hatten wir auch danach noch genug Chancen, um zu gewinnen“, meinte Feldberg und fügte trotzig hinzu: „Auch wenn mir jetzt von manchen bestimmt Naivität vorgeworfen wird, werden wir nicht abweichen, sondern weiter versuchen, attraktiv nach vorne zu spielen.“