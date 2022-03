Fußball-Landesliga : SC Kapellen erobert zweiten Platz

Kapellen Den Landesliga-Kickern des SCK gelang die Revanche für die Hinrundenniederlage. Im Topspiel beim 1. FC Viersen schossen sie den Siegtreffer in der Nachspielzeit.

Im Stadion am Hohen Busch lief schon die Nachspielzeit und Gastgeber 1. FC Viersen hatte sich schon mehr oder weniger abgefunden mit dem 2:2 im Topspiel der Fußball-Landesliga gegen den SC Kapellen. Auch wenn die Viersener damit weiter an Boden auf den Tabellenführer MSV Düsseldorf verloren hätten, Kapellen hätten sie mit dem Unentschieden immerhin auf Distanz gehalten. Doch dann schlug die große Stunde von Simon Sasse. Nach einem hohen Ballgewinn schaltete der SCK auf dem kleinen Kunstrasenplatz hinter der Tribüne des Stadions schnell um, Yannick Ebert flankte passgenau auf den zweiten Pfosten, wo Sasse zum viel umjubelten 3:2 (0:1)-Siegtreffer für die Gäste einnickte.

Apropos Simon Sasse: Der Abwehrspieler beackerte die linke Außenbahn wie schon häufiger in dieser Saison, schaffte es am Sonntag aber zum ersten Mal, seine Torchancen zu nutzen. Auch der Treffer zur 2:1-Führung (53.) der Gäste ging auf sein Konto. „Das freut mich riesig für Simon. Damit hat er sich auch mal für seine gute Leistung belohnt“, meinte SCK-Coach Björn Feldberg, der bei seiner Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte als Spieler aber freilich auch mit der Vorstellung der ganzen Mannschaft zufrieden war. „Das war ein spektakuläres Spiel, in dem wir aus meiner Sicht über das ganze Spiel die bessere Mannschaft waren und verdient gewonnen haben.“ Allerdings gab‘s für Kapellen nach 18 Minuten zunächst einen Dämpfer, als Viersen durch einen von Branimir Galic verwandelten Elfmeter die 1:0-Führung erzielte und diese auch bis zur Pause verteidigte.