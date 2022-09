Fußball-Landesliga : Kapellen trotzt Primus einen Punkt ab

Kapellens Thomas Lavia (r.) versucht einen Pass von Büderichs Orkun Akbaba zu verhindern. Aus der Distanz beobachtet Efe Özen (l.) die Szene. Foto: Stefan Büntig

Rhein-Kreis Nach zwei Niederlagen in Folge spielte der SCK gegen den makellos in die Saison der Fußball-Landesliga gestarteten Aufsteiger FC Büderich daheim unentschieden. Lokalrivale Holzheim setzte sich derweil in Mönchengladbach durch.

Nach zwei Niederlagen in der Fußball-Landesliga und dem Aus im Niederrheinpokal am Mittwoch konnte der SC Kapellen seinen Negativlauf daheim gegen Tabellenführer Büderich stoppen. Die Holzheimer SG feierte gegen den Oberliga-Absteiger 1. FC Mönchengladbach den zweiten Saisonsieg und bleibt ungeschlagen.

SC Kapellen – FC Büderich 0:0. Weil der SC Kapellen nicht so in die Saison gestartet ist, wie er sich das vorgestellt hatte, kam die Partie aus tabellarischer Sicht zwar nicht als Spitzenspiel daher, vom Potenzial beider Mannschaften her aber sehr wohl. Dass es letztlich kein Spektakel wurde, war zum einen den schwierigen äußeren Bedingungen mit Dauerregen und Kälte geschuldet, zum anderen hatten aber auch die personelle Lage der Kapellener und der Respekt beider Kontrahenten voreinander ihren Anteil. „Das war von beiden Seiten sehr vorsichtig. Man hat schon gemerkt, dass niemand einen Treffer kassieren und verlieren wollte“, meinte SCK-Coach Björn Feldberg. „Das Ergebnis geht für beide Seiten in Ordnung. Ich kann damit sehr gut leben.“ Nach einer sehr ausgeglichenen ersten Spielhälfte, die keine hochkarätigen Chancen brachte, bekamen die rund 100 Zuschauer im Jupp-Breuer-Stadion nach dem Seitenwechsel etwas mehr für ihr Eintrittsgeld geboten. Während zunächst Büderich aus einer knappen Abseitsposition den Pfosten traf, war es bei den Gastgebern der in der 50. Minute für Simon Sasse gekommene Jan Nowak, der aus aussichtsreicher Position vergab. Weitere Möglichkeiten für Kapellen hatten Lorenz Kowalle und Thomas Lavia, doch es blieb beim 0:0. Jetzt hat der SC Kapellen zunächst ein spielfreies Wochenende und hofft, dass sich bis zur nächsten Partie daheim gegen Victoria Mennrath einige seiner Ausfälle zurückmelden.