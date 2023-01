Fußball-Landesliga Kapellen bekommt noch mal die Kurve

Feldberg betonte zwar immer, dass er dennoch genügend Qualität im Kader habe, um in der Liga zu bestehen, doch es zeigte sich, dass der SCK in dieser Konstellation nicht eingespielt war. „Wir waren oft nicht schlechter als der Gegner. Aber dann passierten ein, zwei spielentscheidende Szenen, die uns aus der Bahn geworfen haben“, erinnert sich der SCK-Coach. Das löste gerade in einer so jungen Mannschaft Selbstzweifel aus, gegen die auch ein Routinier wie Robert Wilschrey mit all seiner Erfahrung nicht ankam. Doch auch wenn es in den Spielen nicht lief, blieben die Motivation und das Engagement hoch. „Da hat sich keiner auch nur eine Minute hängenlassen. Wir haben zusammengehalten, und alle sind mit viel Freude zum Training gekommen. Das war auch der Grund, wieso wir die Kurve bekommen haben“, betont Feldberg. Wichtig war freilich auch, dass Leistungsträger wie Jonas Giesen und Nils Mäker dauerhaft aufs Spielfeld zurückkehrten. Mit dem 4:2-Sieg in Süchteln platzte der Knoten, auch beim folgenden 0:1 in Rath war ein Aufwärtstrend zu erkennen, den drei Punktspielsiege in Folge bis zur Winterpause inklusive des Derbyerfolgs in Holzheim bestätigten. Damit haben die Kapellener fünf Punkte Abstand zwischen sich und die SG Unterrath auf dem ersten Abstiegsplatz gebracht. Doch Björn Feldberg ist weit davon entfernt, Entwarnung zu geben. „Wir wissen ganz genau, dass wir noch sehr vorsichtig sein müssen. Das bleibt bis zum Schluss ein ganz enges Rennen gegen den Abstieg“, betont der SCK-Trainer.