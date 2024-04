Fußball-Landesliga Kapellen kassiert schon wieder Last-Minute-Nackenschlag

Nellen ärgerte, dass Thomas Lavia kurz vor und Julian Garcia kurz nach dem Seitenwechsel hundertprozentige Einschussgelegenheiten ungenutzt ließen. „Die Chancen waren so groß, die müssen rein.“ Schon da schwante ihm: „Wenn du die nicht machst, rächt sich das im Fußball.“ Und genau so kam es: In der 90. Minute gingen die Gäste nach einem Ballverlust in der gegnerischen Hälfte ins Gegenpressing, vernachlässigten dabei indes die Absicherung nach hinten. „Wir waren gegen den langen Ball nicht gut sortiert, die Abstände waren zu groß“, bemängelte Nellen nicht zum ersten Mal in der bislang so schwierigen Rückrunde.