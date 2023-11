Fußball-Landesliga SC Kapellen kassiert gegen Jüchen erste Niederlage

Seit die Erfolge des SC Kapellen in der Fußall-Landesliga sich zu einer stattlichen Ungeschlagen-Serie ausgewachsen haben, hat Trainer Fabian Nellen immer wieder betont, dass seine Mannschaft auch mal wieder verlieren wird. Doch bis zum Gipfeltreffen nächsten Freitag in Monheim hätte er die weiße Weste mit seinem Team schon gerne bewahrt. Dass daraus nichts wird, dafür ist der VfL Jüchen/Garzweiler verantwortlich. Die Jüchener brachten dem SCK am Samstagabend im Jupp-Breuer-Stadion einer schmerzliche 0:1 (0:1)-Derbyniederlage bei. Immerhin behalten die Kapellener ihre Tabellenführung, denn durch das 5:1 am Sonntag in Wermelskirchen zog Verfolger Monheim zwar nach Punkten gleich, hat aber noch das schlechtere Torverhältnis.