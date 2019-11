Fußball : SC Kapellen kann ja doch noch gewinnen

Nico Bayer verbrachte gestern in Giesenkirchen einen geruhsamen Nachmittag im Tor des Fußball-Landesligisten SC Kapellen. Er gewann mit seinem Team mit 4:0. Foto: HUBERT WILSCHREY HWFotos.de

Rhein-Kreis Holzheim verliert in der Fußball-Landesliga in Sonsbeck mit 0:3.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dirk Sitterle

Während der SC Kapellen seine schwarze Serie nach fünf Spielen ohne Sieg beendete und auf Platz drei der Fußball-Landesliga zurückkehrte, rutschte die Holzheimer SG auf den vorletzten Rang ab.

SV Sonsbeck – Holzheimer SG 3:0 (1:0). Wie mittlerweile fast schon üblich, geriet die HSG in Rückstand. In der 20. Minute drückte der oberligaerprobte Felix Terlinden den Ball nach einem Freistoß von Jannis Pütz, der in Straelen ebenfalls schon in der fünfthöchstens Spielklasse kickte, über die Torlinie. Nur wenig später hätte der von Pinho Ferreira eingesetzte Maurice Girke ausgleichen können, wurde aber von Robin Schoofs in letzter Sekunde noch daran gehindert (27.). Marvin Meirich scheiterte aus spitzem Winkel an SV-Keeper Tim Weichelt. Kurz nach Wiederbeginn steckte Kapitän Calli Schneider den Ball durch zu Maurice Girke, der im Sturmzentrum von Shunya Ando unterstützt wurde, der befreiende Torjubel blieb indes abermals aus.

Info Auf sie mussten ihre Klubs lange verzichten Holzheim Marcus Buchen, Fabio Dittrich, Steven Dyla, Tom Nilgen Kapellen David Dygacz, Maik Ferber, Lennart Ingmann, Manu Ioannidis, Marcel Kalski, Simon Kuschel

Stattdessen trafen wiederum die cleveren Hausherren: Der von Sebastian Leurs in Position gebrachte Terlinden scheiterte im ersten Versuch noch an Keeper Tobias Schriddels, war im Nachschuss aber zum 2:0 (64.) erfolgreich. Die vierte Niederlage der HSG in der Liga hintereinander besiegelte Jannis Pütz, als er in der 83. Minute einen von Pierluigi Principe an Luis-Ramon Gizinski verursachten Foulelfmeter zum 3:0 in die Maschen setzte. Kurz zuvor hatte der eingewechselte Bozidar Mestrovic auch die letzte gute Einschusschance der Gäste ungenutzt verstreichen lassen. Trainer Stefan Schellenberg hatte am Auftritt seiner Schützlinge gar nicht so viel auszusetzen. Und darum ist er sich sicher: „Irgendwann kommt der Erfolg zu uns zurück.“