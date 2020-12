Fußball-Landesliga : SC Kapellen verkauft sich unter Wert

Kapellen Der ehemalige Fußball-Oberligist wollte nach einem personellen Umbruch mit Volldampf in die Landesliga starten. Begleitet von vielen Störgeräuschen blieb die Mannschaft unter ihren Möglichkeiten. Vor allem die Defensive war viel zu anfällig.

Nach dem Umbruch im Sommer startete der SC Kapellen hoffnungsvoll in die neue Spielzeit der Fußball-Landesliga. Die mit einigen Rückkehrern verjüngte Mannschaft sollte für frischen Wind im Jupp-Breuer-Stadion sorgen und die Fans begeistern. Das gelang nur bedingt, auch weil die infrastrukturellen Rahmenbedingungen auf der Anlage alles andere als optimal waren und Querelen in der sportlichen Leitung für heftige Störgeräusche sorgten.

Dauerbrenner Es gibt fünf Spieler beim SCK, die in bislang allen sieben Partien zum Einsatz kamen. In Yannick Ebert und Mico Bayer sind aber nur zwei darunter, die immer durchspielten und so 630 Einsatzminuten zu Buche stehen haben.

Das war gut Das war bislang wahrlich eine Saison unter außergewöhnlichen Bedingungen für die Kapellener. Neben den Querelen in der sportlichen Führung erschwerten ihnen auch noch die Modernisierungsarbeiten am Klubheim das Leben. Da war noch das kleinste Übel, dass nach dem Training nicht dort geduscht werden konnte. Viel belastender war, dass alle bisherigen Spiele auswärts ausgetragen werden mussten. „Dafür, was alles passiert ist, haben es die Jungs gut gemacht. Die Qualität ist da, im Training wird gut mitgezogen und die Spieler haben eine tolle Moral. Die Stimmung ist trotz allem sehr gut“, sagt Jörg Ferber. Auch spielerisch habe die Mannschaft schon sehr gute Ansätze gezeigt. So seien die Niederlagen gegen Rath, Kleinenbroich und SW Düsseldorf völlig unnötig gewesen. Zudem, so Ferber, stimme die Mischung zwischen jungen und erfahrenen Spielern.