Fußball-Landesliga Kapellener hadern in Büderich mit ihrer Effektivität

Dabei agierte die junge Kapellener Mannschaft vor der Pause auf Augenhöhe. Dass die ersten 45 Minuten dennoch in einem so klaren Rückstand mündeten, erklärte Daniel Benske in seiner Funktion als Sportlicher Leiter des SCK so: „Büderich macht aus vier Chancen drei Tore und wir aus drei hundertprozentigen sowie einer sehr guten Möglichkeit keins. Uns fehlt es einfach an Effektivität.“ Zunächst war das eingetreten, wovor Benske schon im Vorfeld der Partie gewarnt hatte. Gegen die starke FC-Offensive waren die Gäste in der Anfangsphase einmal nicht wach genug und kassierten das 0:1 (10.) durch Dennis Scheuers. Doch dieser Schock war eher ein Weckruf, denn in der Folge erspielte sich Kapellen klarste Chancen, die aber Pablo Ramm (13.), Yannick Ebert (23.) und Nils Mäker (25.) sträflich liegenließen. Besser machte es auf der Gegenseite Stürmer Fabian Gombarek, der aller Warnungen zum Trotz zum Abschluss kam und auf 2:0 (37.) erhöhte. Als dann direkt nach Wiederanpfiff sogar das 3:0 (46.) für die Gastgeber durch Jonah Lepper fiel, war eine Vorentscheidung gefallen. Während Büderich dann einen Gang rausnahm, bemühten sich die Kapellener um Ergebniskosmetik, doch selbst die blieb ihnen verwehrt.