Fußball-Landesliga Der SC Kapellen hofft daheim auf einen Lerneffekt

Was den Gegner anbelangt, weiß Schiffer allerdings nicht so recht, wo er dran ist. Der Oberliga-Absteiger blieb mit bislang neun Punkten deutlich unter seinen Erwartungen. In der Folge gibt es schon früh eine hohe Fluktuation auf der Trainerbank. „Das macht es etwas schwer, einzuschätzen, was auf uns zukommt“, sagt Schiffer. Bektas Bilgilisoy ist seit drei Spielen im Amt, hat aber auch erst einen Punkt mit dem Team geholt.