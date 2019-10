Fußball : SC Kapellen hakt das Thema Oberliga-Aufstieg erstmal ab

Grevenbroich Die Landesliga-Fußballer aus Kapellen unterliegen auch in Amern und verlieren Tabellenspitze aus den Augen.

Trainer Oliver Seibert hatten den ewig lange verletzten Marcel Kalski zum ersten Mal in dieser Saison von Anfang an gebracht, setzte ihn neben Yannick Joosten und Alexander Hauptmann ins Sturmzentrum. Den Führungstreffer der Gäste in der 24. Minute besorgte allerdings Robert Wilschrey. In die Halbzeitpause brachte der SCK den knappen Vorsprung nicht, denn in der Nachspielzeit der ersten Hälfte glich Ibrahim Arbag aus. Und das wiederum brachte den Sportlichen Leiter Jörg Ferber mächtig auf die Palme. „Da musst den Ball auch einfach mal wegschlagen.“