Fußball-Landesliga Kapellen gibt jungem Trainer eine Chance

Als Jörg Ferber in seiner Funktion als Sportlicher Leiter des SC Kapellen am Tag nach dem Unentschieden beim Saisonfinale gegen den 1. FC Viersen, gleichbedeutend mit dem Aus im Rennen um einen Aufstiegsplatz, die Trennung von Trainer Fabian Nellen verkündet hatte, sprach einiges dafür, dass er schnell einen Nachfolger würde präsentieren können. Doch die Suche gestaltete sich schwierig. Drei Wochen später ist Ferber aber nun fündig geworden, und das im eigenen Verein. In die neue Saison wird der erst 28 Jahre alte Lennart Ingmann, aktuell noch A-Jugend-Coach der Kapellener, die erste Mannschaft führen.