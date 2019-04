Fußball : SC Kapellen ist die „Nummer eins im Kreis“

Nach Abpfiff ließ der SC Kapellen die Sektkorken knallen: Die Erftstädter sind Pokalsieger 2018/2019. Den entscheidenden Treffer zum 2:1 erzielte Stürmer Alexander Hauptmann (unteres Bild l.), hier im Duell mit Oliver Willkomm. NGZ-FOTO: Anja Tinter. Foto: Tinter, Anja (ati)

Rhein-Kreis Kreispokal-Finale: Hauptmann schießt die Erftstädter vor über 500 Zuschauern zum Sieg. SG Straberg/Delhoven gewinnt Ü32-Pokal.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Felix Strerath

„Die Nummer eins im Kreis sind wir“ ertönte es nach Abpfiff im Pulk der Kapellener. Im Kreispokal-Endspiel feiert der Branchenprimus einen 2:1- Erfolg (1:1) über A-Ligist Grevenbroich-Süd. Doch bis dahin war es für die Landesliga-Kicker ein langer und schwerer Weg.

Den ersten Warnschuss gab Kapellens Stürmer Dennis Schreuers ab. Sein Abschluss klatschte in der neunten Minute allerdings nur an den Querbalken. Den ersten Treffer erzielte der Underdog aus der Grevenbroicher Südstadt. Süds Murat Köktürk machte sich in der 13. Minute mit Ball auf den Weg in die gegnerische Hälfte, suchte auf Rechtsaußen Florian Funken, der den Ball im richtigen Moment zurück auf Köktürk querlegte - mit all seiner Routine markierte der 31-Jährige die Führung und seinen siebten Treffer im Wettbewerb. Kapellen brauchte einen Moment, um sich von dem frühen Schock zu erholen. „Unsere Taktik ist am Anfang voll aufgegangen. Wir wollten tiefstehen und dann Konter setzen“, erklärte Süds Trainer Kevin Hahn. In der 28. Minute kam Schreuers dann erneut auf der rechten Seite frei zum Schuss - dieses Mal mit Erfolg. Der Ball zappelte im Netz. Im Anschluss beruhigte sich der Pokalfight. Vor der Pause kamen beide nur noch nach Standards zu Torannäherung. Der Favorit dominierte die Partie zwar, fand aber nie zwingend genug den Zug zum Tor. Der 1. FC-Süd blieb seiner Taktik auch nach dem Ausgleich treu.

INFO Kapellen dreht die Partie nach Köktürk-Treffer 1. FC Grevenbroich-Süd: Bäcker - Arslan, Hermel, Caspers, Goetz - Funken (46. Peters), Willkomm (84. Drack), Woop, Kula - B.Köktürk, M. Köktürk SC Kapellen Pesch - Wanneck, Suhr (76. Balis), Dübbert - Wilschrey (43. Özen), Schulte, Paul, D. Ferber - Schreuers, M. Ferber, Hauptmann (84. Balaban) Tore 1:0 M. Köktürk (13.), 1:1 Schreuers (28.), 1:2 Hauptmann (79.)

Ein Chancenfestival wurde die Partie auch in Hälfte zwei nicht. Grevenbroich hätte in der 51. Minute fast erneut nach einem Konter zugeschlagen, doch Berkay Köktürk scheiterte an Keeper Patrik Pesch. Halbchancen von Marc Paul (57.) und Maik Ferber (68.) bestimmten die Partie, bis sich Kapellens Torwart Pesch einen Riesenbock leistete: Beim Abwurft traf er Süds Luca Peters am Hinterkopf, der Ball rollte durch den Strafraum, doch Murat Köktürk hatte nicht aufgepasst und verpasste die Möglichkeit zur Führung. In der 79. Minute erlöste Alexander Hauptmann seinen Trainer Oliver Seibert. Ein langer flacher Ball von Paul fand Hauptmann, der Torwart Phillip Bäcker umkurvte und aus spitzem Winkel einnetzte. Den Südstädtern fehlte im Anschluss nach einem aufopferungsvollen Kampf ein wenig die Kraft, um den Bock noch einmal umzustoßen. „Süd hat es uns heute richtig schwer gemacht“, gab Seibert zu.

Die Freude über den Pokalsieg ist riesig: „Das war für uns das Spiel des Jahres. Im Fußball geht es immer um Titel und wir haben uns heute einen geholt“, sagte Seibert, der sich immer wieder vor den Sektduschen seiner Jungs in Deckung bringen musste. Gegenüber Hahn war trotz der Finalpleite „hochzufrieden“: „Hut ab vor den Jungs. Wir waren zu keinem Zeitpunkt deutlich unterlegen und hatten unsere Chancen.“ Insgesamt war das Kreispokal-Endspiel ein Erfolg. Kapellen freute sich seit Jahren wieder mal über einen Pokaltitel, Grevenbroich-Süd schaffte es als A-Ligist ins Endspiel, konnte auf hohem Niveau mithalten und bucht das Ticket für den Niederrheinpokal - und auch Veranstalter Bedburdyck/Gierath dürfte glücklich gewesein. Über 500 Zuschauer fanden den Weg an die Gierather Straße. Mit so einem Andrang hätten selbst die Verantwortlichen trotz der perfekten Bedingungen am Ostermontag nicht gerechnet - in der Pause ging sogar zwischenzeitlich das Bier aus. „Das ist wirklich eine schöne Anlage. Bedburdyck/Gierath war super gastfreundlich, sie sind auf all unsere Wünsche eingangen“, gab es von Seibert Lob.