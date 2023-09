Fußball-Landesliga SC Kapellen gewinnt Derby in Holzheim

Das mit Spannung erwartete Lokalduell in der Fußball-Landesliga am Samstagabend auf der Johann-Dahmen-Sportanlage war dann doch nicht so spannend, wie es sich viele der gut 800 Zuschauer erhofft haben dürften. Unter dem Strich war der als Tabellenzweiter angereiste SC Kapellen an diesem Tag einfach zu stark für die Holzheimer SG, die sich zuvor mit sechs Siegen aus sechs Spielen an die Tabellenspitze gesetzt hatte. Die Kapellener traten die kurze Heimreise mit einem 3:0 (2:0)-Erfolg an und haben ihrerseits zumindest bis Sonntag den ersten Tabellenplatz erobert.