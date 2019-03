Fußball: SC Kapellen geht im Spitzenspiel aufs Ganze

Kapellen Im Kampf um einen sicheren Aufstiegsplatz in der Fußball-Landesliga braucht der SCK am Sonntag einen Sieg beim Cronenberger SC.

Die erst am vergangenen Sonntag mit dem 3:2-Heimerfolg über St. Tönis hart erkämpfte Tabellenführung ist Fußball-Landesligist SC Kapellen schon wieder los. Erwartungsgemäß und ohne eigenes Verschulden, denn die Konkurrenz zog mit Siegen in Nachholspielen an den Schützlingen von Trainer Oliver Seibert vorbei: Cronenberg gewann gegen den Rather SV äußerst mühsam mit 2:1 und übernahm damit wieder Platz eins, der TVD Velbert fertigte Vohwinkel mit 4:0 ab.

Doch da bis zum Meisterball am 2. Juni noch zwölf Spieltage ausstehen, macht sich Kapellens Sportlicher Leiter Jörg Ferber keine Gedanken über aktuelle Tabellenstände. Ihn interessiert nur das: „Wir stehen vor den Wochen der Wahrheit!“ Eine mit Blick auf die drei nächsten Aufgaben sehr leicht nachvollziehbare Einschätzung: Am Sonntag (15 Uhr) geht es zum Cronenberger SC, danach muss einfach ein Pflichtsieg über den um den Klassenverbleib ringenden TSV Meerbusch II her und am 7. April steht der schwere Gang zum TVD Velbert an. Gut möglich, dass danach schon eine Vorentscheidung im Kampf um einen der beiden zum direkten Aufstieg berechtigenden Plätze gefallen ist. Hochinteressant ist jedoch auch der dritte Rang. Bliebe die Konstellation in der Regionalliga wie im Moment – Lizenzerteilung für den mal wieder in eine finanzielle Schieflage geratenen Wuppertaler SV, kein Absteiger in die Oberliga Niederrhein –, könnte auch der Tabellendritte in einer Relegationsrunde seine Aufstiegschance suchen. Aber mit diesem Trostpreis wäre Ferber, Stand heute, nicht zufrieden. Kein Wunder, nach hocherfolgreichen Wochen mit neun Partien ohne Niederlage und zuletzt fünf Siegen in Folge ist der zwischenzeitlich fast abgehängte SCK wieder dran, könnte mit einem Erfolg im Topspiel sogar an Cronenberg vorbeiziehen. „Diese gute Ausgangsposition wollen wir uns nicht kaputtmachen lassen“, sagt Ferber.