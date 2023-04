Fußball-Landesliga SC Kapellen kann entscheidenden Schritt machen

Was die Sache allerdings so kompliziert macht, ist der Umstand, dass die Süchtelner ebenso noch um jeden Zähler kämpfen und mit einer beeindruckenden Serie ins Jupp-Breuer-Stadion kommen. Ins Jahr startete die Mannschaft des ehemaligen SCK-Coaches Frank Mitschkowski zwar mit einer 2:7-Schlappe gegen den FC Büderich, doch danach blieb der ASV ungeschlagen, brachte aus sechs Spielen 14 Punkte ein. Damit sind die ebenso wie Kapellen zwischenzeitlich auch mal auf einen Abstiegsplatz abgerutschten Süchtelner wieder voll im Geschäft um ein Ticket für ein weiteres Jahr in der Landesliga. Das Erstaunliche dabei: Viele junge Spieler standen in den schweren Zeiten ihren Mann und hatten somit großen Anteil an dem Aufwärtstrend. So haben etwa Luca Roschat und Bora Kat (beide 19) je sechs Tore geschossen, hinten zählt Johannes Leske (22) den großen Stabilisatoren. Umso ärgerlicher für Mitschkowski, dass sich Leske beim jüngsten Sieg in Rath einen Wadenbeinbruch zuzog. „Das tut richtig weh. Wir bekommen im Moment wenige Gegentore. Das ist die Basis für mehr. Jetzt müssen wir alles wieder umwerfen“, so Mitschkowski. Freilich ist auch den Kapellenern mit Trainer Björn Feldberg, der in seiner aktiven Zeit auch mal für Süchteln gespielt hat, nicht entgangen, dass die Gäste die Basis für ihre Erfolge in der Abwehr gelegt haben. Dementsprechend lief unter der Woche die Vorbereitung. „Björn hat die Jungs super eingestellt. Er leistet wirklich tolle Arbeit. Und das, obwohl klar ist, dass er im Sommer geht. Das funktioniert nicht überall so gut“, sagt Daniel Benske, Sportlicher Leiter der Kapellener. Wie es aussieht kann der SCK auf denselben Kader zurückgreifen, der den Sieg in Amern einbrachte.