Fußball-Landesliga SC Kapellen gegen Monheim zum Siegen verdammt

Zweieinhalb Wochen ist es jetzt her das letzte Pflichtspiel des Fußball-Landesligisten SC Kapellen (2:2 in Jüchen), auch weil das Match im Kreispokal um Platz drei wegen der Absage der SG Rommerkirchen/Gilbach ausfiel. Genug Zeit also, um sich physisch und spielerisch, aber vor allem mental auf die ebenso herausfordernde wie nervenaufreibende Lage im Saisonendspurt vorzubereiten. Klar ist: Wollen die Kapellener den zweiten Platz, den sie nun schon seit einer gefühlten Ewigkeit einnehmen, behalten und sich damit sicher für die beiden Entscheidungsspiele gegen den Vizemeister der Parallelgruppe qualifizieren, sollten sie am besten die beiden letzten Saisonspiele gewinnen. Was die Angelegenheit verkompliziert: Am Sonntag reist zunächst der schon als Meister feststehende 1. FC Monheim an und das Saisonfinale steigt dann in der Woche darauf beim 1. FC Viersen, der auch nicht gerade zur Laufkundschaft der Liga gehört.