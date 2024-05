Fußball-Landesliga SC Kapellen erarbeitet sich Sieg beim ASV Mettmann

TuRU Düsseldorf - Holzheimer SG 4:0 (4:0). Das Gastspiel auf der anderen Rheinseite würden die Holzheimer sicher gerne schnell vergessen, doch Trainer Hamid Derakhshan will noch mal den Finger in die Wunde legen. „Ich werde das Spiel noch mal ansprechen, da müssen wir viel draus lernen“, sagte Derakhshan, der Zeuge eines überaus unglücklichen Starts wurde. Da sprang nämlich schon in der 2. Minute eine verunglückte Flanke von Lukas Reitz so unglücklich im Strafraum auf, dass HSG-Keeper Tim Müller zwar mit den Fingerspitzen herankam, aber das 0:1 nicht mehr verhindern konnte. Der nächste Tiefschlag war nur zwei Minuten später das 0:2 nach einer Ecke durch Daniel Rey Alonso. Erneut nach einer Ecke legte Mohamed Darwish (18.) nach, noch vor der Pause sorgte Sahin Ayas für die Vorentscheidung (45.+1). „Danach hat TuRU zurückgeschaltet, wir haben es aber auch besser gemacht“, meinte Derakhshan.