Fußball-Landesliga SC Kapellen entlässt Trainer Fabian Nellen

So schnell können die Ansprüche steigen. Hatte sich der Fußball-Landesligist SC Kapellen im vergangenen Jahr noch von Trainer Björn Feldberg getrennt, weil er mit seiner Mannschaft lange um den Klassenverbleib zittern musste, reichten seinem Nachfolger Fabian Nellen in der am Sonntag beendeten Nachfolgesaison der dritte Platz und 78 Punkte nicht für eine Weiterbeschäftigung. Zum Verhängnis wurde Nellen, dass er einen zwischenzeitlich sehr deutlichen Punkte-Vorsprung auf den VfB Hilden II mit seiner Mannschaft nicht verteidigen konnte. Damit war nicht nur die Vizemeisterschaft vertan, sondern auch die Chance, über Entscheidungsspiele gegen den Vizemeister der Parallelgruppe (SV Biemenhorst) den Sprung in die Oberliga zu schaffen.