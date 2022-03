Fußball-Landesliga : SC Kapellen hat gegen Holzheim Nachholbedarf

Eine Szene aus dem Hinspiel in Holzheim: Kapellens Julian Garcia Ramon (l.) und Joel Trotzki begegnen sich im Lokalduell auf der Johann-Dahmen-Sportanlage. Foto: Andreas Woitschützke

Rhein-Kreis Jahrzehnte waren die Kapellener der HSG meilenweit enteilt, doch die beiden jüngsten Landesliga-Derbys entschieden Holzheims Fußballer für sich. Klar, dass Kapellen da am Sonntag daheim gerne etwas geraderücken würde.

Auch wenn Kapellen (Grevenbroich) und Holzheim (Neuss) zu verschiedenen Städten gehören, bringt schon die direkte Nachbarschaft der beiden Dörfer eine gute Basis für sportliche Rivalität mit. Im Fußball wurde die Rivalität dann mit heißen Duellen zwischen dem SCK und der HSG um den Landesliga-Aufstieg in den 1970er Jahren gelegt. Und auch wenn die Schwarz-Gelben dann für Jahrzehnte den Holzheimern meilenweit enteilt waren, flammte das nachbarschaftliche Konkurrenzdenken wieder auf, als die HSG 2018 die Rückkehr in die Landesliga schaffte und sich wieder direkt mit dem SCK messen konnte. Am Sonntag ist es wieder soweit, dann steht im Jupp-Breuer-Stadion das Rückspiel der laufenden Spielzeit auf dem Programm. Alle Voraussetzungen für ein attraktives Spiel sind gegeben, es könnte voll werden rund ums Spielfeld.

So sind die Formkurven Nach einer guten Hinrunde und einer Wintervorbereitung, die in ihrer Endphase von Corona-bedingten Personalsorgen geprägt war, sind die Kapellener stark in die Rückrunde gestartet. Im ersten Pflichtspiel hatten sie im Niederrheinpokal den Oberligisten Schonnebeck am Rande einer Niederlage und schieden am Ende unglücklich in der Verlängerung aus. Doch davon ließ sich die junge Mannschaft nicht aus der Bahn werfen, sondern überzeugte in der Meisterschaft gegen Wülfrath (1:0) und insbesondere im Topspiel beim 1. FC Viersen (3:2). Auch der 2:1-Arbeitssieg im Kreispokal-Halbfinale am Dienstag beim SV Uedesheim spricht dafür, dass die Form stimmt. In Holzheim begann die Rückrunde trotz anhaltender Personalsorgen mit dem wichtigen 2:0-Sieg in Vohwinkel sehr vielversprechend, nach dem ausgefallenen Heimspiel gegen Süchteln gab‘s dann am Dienstag im Kreispokal beim Bezirksligisten Jüchen mit 1:3 einen Dämpfer. Dennoch, dass die Lokalrivalen in dieser Tabellenkonstellation aufeinandertreffen (Kapellen Zweiter, Holzheim Fünfter), dürfte es so noch nicht gegeben haben.

So lief das Hinspiel In Holzheim bot die Begegnung alles, was so ein Derby verspricht. Guten Fußball, Spannung, rassige Zweikämpfe, viele Zuschauer und Emotionen am Spielfeldrand sowie auf dem Platz. Die HSG ging früh durch einen Freistoß von Tom Nilgen in Front und Kapellens Germanos Ioannidis musste früh mit Gelb-Rot vom Platz. Doch trotz Unterzahl glichen die Gäste durch Nils Mäker kurz nach der Pause aus und die Partie war lange offen. Kurz vor Schluss markierte Leon Borkowski den Siegtreffer für die HSG. Es war der zweite Derbysieg in Folge für die Holzheimer, im Februar 2020 gab es unter dem in der Winterpause gekommenen Trainer Hamid Derakhshan kurz vor dem Corona-bedingte Abbruch der Saison einen 3:0-Erfolg. Die drei Begegnungen davor seit Holzheims Landesliga-Rückkehr gingen aber alle an Kapellen.

So sehen‘s die Trainer „Egal, wie die Tabellenkonstellation ist, das Spiel ist ein Derby und damit etwas Besonderes“, sagt Kapellens Trainer Björn Feldberg, der vorigen Sommer neu kam und dieses Duell damit zum zweiten Mal erlebt. Dennoch hat er sich bemüht, unter der Woche kein allzu großes Thema daraus zu machen. Die Stärken der Gäste sieht er bei den Standards und in Sachen Erfahrung. „Die schlafen vom Samstag auf Sonntag bestimmt nicht schlecht“, glaubt Feldberg. Ein höheres Erregungslevel dürfte es aufseiten einiger Holzheimer Spieler dennoch geben, schließlich haben neun von ihnen eine Kapellener Vergangenheit. Das ist vermutlich auch der Grund dafür, dass Trainer Hamid Derakhshan eine „sehr konzentrierte und engagierte Trainingsleistung“ bei seinen Mannen beobachtet hat. Er sieht die Stärke der Kapellener in einem enorm breiten und jungen Kader. Egal, wer auf dem Platz stehe, der SCK versuche das Spiel zu dominieren und suche stets spielerische Lösungen. „Gerade die Offensive mit ihrer Schnelligkeit und ihrem Trickreichtum ist außergewöhnlich, zudem gehört im defensiven Mittelfeld Jonas Giesen für mich zu den besten Sechsern der Liga“, betont Derakhshan. „Aber wir haben einen Plan, im Zweifel auch einen Plan B.“

So ist die personelle Lage „Stand jetzt haben wir zwölf einsatzbereite Spieler“, sagte Björn Feldberg am Freitag. Es gibt noch etliche Fragezeichen. Unerfreulich war das Pokalspiel in Uedesheim, wo Simon Sasse Gelb-Rot sah und gesperrt ist. Thomas Lavia zog sich eine Muskelverletzung zu, seine Einsatzwahrscheinlichkeit liegt wie bei Germanos Ioannidis bei 50 Prozent. Böse gefoult wurde im Pokal Pablo Ramm, es besteht aber noch Hoffnung, dass er auflaufen kann. Fehlen wird auf jeden Fall Nils Mäker aus beruflichen Gründen. Bei der HSG fehlen weiter die Langzeitausfälle, ansonsten sieht es aber ganz gut aus. Auch bei Stürmer Yannick Joosten besteht nach der Verletzung im Pokal gegen Jüchen zumindest noch eine kleine Hoffnung auf einen Einsatz.